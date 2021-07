Ausstellung in Fleckeby : So sehen Hobbyfotografen aus Damp die Schlei-Landschaft

Sieben VHS-Fotokursteilnehmer richten im KulturFleck im ehemaligen Valentinerhaus eine Fotoausstellung aus. Die Präsentation ist noch bis zum 29. August jeweils am Wochenende geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Fleckeby | Rapsfelder, blauer Himmel und die Schlei, beeindruckende Motive unter dem Titel „Entlang der Schlei“ werden in einer Fotoausstellung von sieben Hobbyfotografen in den neuen Räumen des „Kultur-Flecks“ in Fleckeby gezeigt. Rüdiger Reimers, der den VHS-Fotokursus der kommunalen Volkshochschule Damp leitet, eröffnete die Präsentation im ehemaligen „Valent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.