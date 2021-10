Ninja Warrior Starter aus Damp : So kämpft sich Daniel Traber durch den RTL Hindernis-Parcour

Im Januar baute der 44-Jährige im Garten einen Übungsturm, um sich auf die RTL Show Ninja Warrior vorzubereiten. Am Freitag wird Daniel Traber im Fernsehen zu sehen sein. Er will auf jeden Fall noch einmal teilnehmen.

Damp | Mit Spannung wird Daniel Traber (44) aus Damp am Freitag die Ausstrahlung der 6. Staffel von RTL Ninja Warrior im Fernsehen verfolgen. Der dreifache Familienvater aus Vogelsang war einer der 280 Sportler, die in diesem Jahr in der Show mitmachten. „Ich bin sehr stolz, dass ich das gemacht habe“, berichtet er. Die Aufnahmen entstanden innerhalb von run...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.