Waldschäden in Damp : Gefahren durch 74 Bäume im Louisenholz – wird alles abgeholzt?

Im Spätsommer waren drei Bäume innerhalb von zwei Wochen in dem Wäldchen zwischen der K61 und Vogelsang umgestürzt. Ein Gutachter stufte 180 Bäume als beschädigt ein, 74 davon müssten bald gefällt werden.

Damp | Brennholz war knapp, so knapp, dass ganze Wälder nach dem Zweiten Weltkrieg abgeholzt wurden. Das mag vielleicht auch im Louisenholz in Vogelsang-Grünholz der Fall gewesen sein. Die Folge: Aus den verbliebenen Baumstümpfen schlugen neue Triebe aus, teilweise bis zu vier Stück an einem Stubben. Durch die hohe Gewichtsbelastung der neuen Bäume brechen im...

