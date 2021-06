Premiere im Dänischen Wohld : Erstmals war eine Einwohnerversammlung im Livestream zu sehen

Neudorf-Bornstein hielt als erste Gemeinde im Amtsbereich eine Sitzung als Videokonferenz ab.

Neudorf-Bornstein | Manchmal braucht es einen Anschub von außen für eine neue Idee, ein neues Projekt. So ist es auch bei der Digitalisierung im Amt Dänischer Wohld. In diesem Fall hat die Corona-Pandemie für einen Riesenschritt bei der Weiterentwicklung gesorgt. Was zu Beginn des vergangenen Jahres noch exotisch klang und undenkbar war, hat jüngst Premiere gefeiert: ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.