Dänischenhagen : Frosch im Hals: Speisende Kreuzotter erschreckt Anwohner im Garten

Am Dinestagnachmittag sahen die Bewohner eine ein Meter lange Schlange und riefen die Polizei.

Dänischenhagen | Einen gehörigen Schrecken bekamen Anwohner in Dänischenhagen im Ostring, als sie am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine Schlange in ihrem Garten bemerkten. Die Schlange verspeiste gerade einen Frosch Das Reptil verspeiste gerade einen Frosch. Sofort riefen die Bewohner die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Altenholz war sc...

