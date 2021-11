Dänischenhagen : Warum der Apotheker Peter Tischer die Aktion Weihnachten im Schuhkarton unterstützt

Zum zwölften Mal unterstützt er das weltweite Projekt der „Samaritans Purse“. Noch bis zum 15. November können die Geschenkpäckchen in seinen Apotheken Dänischenhagen und Altenholz abgegeben werden.

Dänischenhagen | An Weihnachten sollen sich wieder viele bedürftige Kinder in Süd- und Osteuropa über kleine Kartons voller Überraschungen freuen dürfen – in diesem Jahr hat die Organisation „Samaritans Purse“ die Aktion Weihnachten in Schuhkartons erneut weltweit gestartet. Auch in Dänischenhagen und Altenholz wird dieses Projekt unterstützt. Lesen Sie mehr: WEIHN...

