DRK sponsert Ferienfreizeit : Flutopfer-Kinder lassen in Winnemark Ahr-Hochwasser hinter sich

Das DRK Winnemark hat für 33 Kinder aus dem Kreis Ahrweiler eine kostenlose Ferienfreizeit organisiert. Die Kinder wohnen bei Event Natur und erleben Abenteuer im Funhalla (Damp), bei Holstein Kiel und TSV Nordschwansen.

Winnemark/ Damp | Zerstörung, schlimmer als im Krieg, so beschrieben es Helfer aus Schwansen, die im Hochwasser-Katastrophengebiet an der Ahr im Sommer halfen. Tausende Häuser wurden in der Nacht vom 14. auf 15. Juli vom Hochwasser zerstört und beschädigt. Viele Familien verloren Angehörige und werden noch viele Monate an der Beseitigung von Schäden arbeiten. Vor allem...

