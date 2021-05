Tests zwei Mal pro Woche : DRK-Teststation Surendorf startet in die dritte Woche

Die Surendorfer nehmen die Teststation gut und regelmäßig an. Nur am verregneten Himmelfahrtstag war wenig los.

Surendorf. | Kathrin Ducat (58) aus Surendorf will auf Nummer sicher gehen. Vor dem Besuch ihrer Tochter schaut sie noch schnell bei der mobilen DRK-Teststation auf dem Parkplatz in Surendorf vorbei. Entwarnung. Testergebnis Negativ. Seit zwei Wochen kommen Ehrenamtliche von der DRK-Bereitschaft Gettorf zweimal in der Woche hierher um kostenlose Corona-Tests durch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.