Schönhagen : DLRG-Retter erwarten viel mehr Nichtschwimmer am Ostseestrand

Coronabedingt haben sehr viele Kinder das Schwimmen nicht gelernt. Die Strandwacht befürchtet mehr Badeunfälle.

Brodersby | Das Wasser muss nicht tief sein und doch ertrinken jedes Jahr Kinder und ungeübte Schwimmer an den Meeresstränden und Seen im Land. Die Sorge vor solchen Badeunfällen wächst bei den Rettungsschwimmern der DLRG, auch in Schönhagen. Die Sorge wird um so größer, da coronabedingt nun schon im zweiten Jahr keine Schwimmausbildung für Kinder stattfinden kan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.