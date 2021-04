Coronatests in der Grundschule : Stiftung Louisenlund stellt Eltern Lutschtests für zu Hause zur Verfügung

Zum Start des Präsenzunterrichts ab 19. April bekommen Grundschuleltern je Woche zwei kostenfreie Tests gestellt.

Güby | Am Montag beginnt auch für die Schüler der Grundschulen wieder der Unterricht. Damit verbunden hat das Land eine Testpflicht als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Das Land stellt die Corona-Antigen-Tests für die Schüler zur zweimaligen Testung je Woche in der Schule kostenfrei zur Verfügung. Sobald auch Einzeltests verfügbar sind –...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.