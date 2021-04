Corona-Testaktion Eckernförde : Wie die große Oster-Schnelltestaktion verlief und warum es dafür so viel Lob gab

Die Eckernförder Corona-Hilfsorganisation ("EckCHO") hat Ostersonnabend eine kostenlose Schnelltest-Aktion angeboten.

Eckernförde | Eckernfördes Stadtfarben waren am Sonnabend bei der kostenlosen Corona-Schnelltestaktion der Eckernförder Corona-Hilfsorganisation „EckCHO“ stark vertreten: die Mediziner in blauer Schutzkleidung, die Einweiser, Telefonisten und Registratoren in gelben Funktionswesten. Alles war gut organisiert, die sechsstündige Corona-Schnelltestaktion verlief von d...

