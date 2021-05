Modellregion Eckernförde : Corona: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 18,4

Zwei neue Corona-Fälle wurden in Arztpraxen festgestellt.

Eckernförde | Zwei neue Corona-Fälle am Donnerstag haben die Sieben-Tage-Inzidenz für Eckernförde von 9,2 auf 18,4 steigen lassen. Im gesamten Kreisgebiet liegt die Inzidenz bei 28,8. Die beiden neuen Infektionsfälle wurden in Arztpraxen festgestellt. An den Teststationen in Eckernförde sind bislang 13.665 Tests durchgeführt worden. Weiterlesen: Corona: Sieben-T...

