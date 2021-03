Internationaler Frauentag : Eckernförde: Frauen durch Corona-Lockdown besonders belastet

Der Lockdown beeinflusst die Frauenarbeit stark. Zum internationalen Frauentag gibt es eine Postkarte als Mutmacher.

Eckernförde | Durch den Corona-Lockdown haben häusliche und sexualisierte Gewalt zugenommen – auch in Eckernförde und Umgebung. So haben im vergangenen Jahr 747 Frauen das Beratungsangebot der Frauenberatungsstelle „!Via“ in Anspruch genommen. Das sind 89 Frauen oder 13,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut Bibeth von Lüttichau, Gleichstellungsbeauftragte des Amtes H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.