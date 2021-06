Thomas Wagner, Siegfried Ernst : Corona-Impfung: Astrazeneca für alle beim ersten „Impf-Drive-In“ am Südstrand

Die Ärzte impfen am 26. und 27. Juni an der Teststation von Daniel Spinler jeden, der will. Für die Patienten ist das Angebot kostenlos.

Eckernförde | Dr. Thomas Wagner fährt zurzeit die von ihm betreuten Unternehmen an und impft, was das Zeug hält. Der Betriebsarzt hat deshalb auch gleich zugeschlagen, als der Corona-Impfstoff von Astrazeneca aus Dänemark verteilt wurde. Zum Ende des Monats läuft allerdings das Haltbarkeitsdatum ab, und alles wird er bis dann doch nicht los. Deshalb hat sich der Ar...

