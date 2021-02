Corona-Ausbruch in Kita Owschlag : Ein bestätigter Fall, ein Verdacht – Kita am Dienstag geschlossen

Im „Schwalbennest“ sind zwei Kinder in unterschiedlichen Gruppen betroffen. Das Gesundheitsamt ist eingeschaltet.

Owschlag | In der Kita Owschlag gibt es einen Coronaausbruch. Am Montag startete nach dem Lockdown der Regelbetrieb in der kommunalen Kita Schwalbennest. Rund 100 Jungen und Mädchen werden in sechs Gruppen von 18 Beschäftigten betreut. Bereits einen Tag später, am...

