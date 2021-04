Schleikita Rieseby : Für eine Kindergartengruppe gibt's ab Mai Container

Bis zu drei Jahre ist der provisorische Gruppenraum geplant. Parallel dazu plant die Gemeinde den Neubau einer Kita.

Rieseby | Nun wird dringend benötigter Platz für den Schleikindergarten Rieseby geschaffen. Mittwoch morgen um 10 Uhr schwebten schon die ersten vier von sieben Container am Kran herein. Sie sollen, so ist das Ziel, ab Mai einen neuen Gruppenraum samt Schlafraum, Sanitäranlagen und Küche für die Abenteurer-Gruppe der gemeindlichen Kita bieten. Lesen Sie weiter: ...

