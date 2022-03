Grundschüler wollen helfen : Spendenaktion in Eckernförde: Chor der Sprottenschule singt ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz

Unter der Leitung von Schul- und Chorleiterin Heinke Marquardt werden Schüler und Schülerinnen der 2. 3. und 4. Klasse am Freitag, 18. März, zusammen auf dem Marktplatz rund eine Stunde lang singen und Spenden sammeln.

Eckernförde | Auch Grundschüler wollen natürlich helfen, wenn es irgendwo auf der Welt anderen Menschen schlecht geht. So, wie aktuell in der Ukraine. Daher hat sich der Schulchor der Eckernförder Sprottenschule entschieden, am Freitag, 18. März, eine Stunde lang auf dem Rathausplatz in Eckernförde für die gute Sache ein Konzert zu geben. Los geht es um 11 Uhr, vie...

