Invasive Art im Land : Landesamt fordert Jäger zum Abschuss Chinesischer Muntjaks auf

Das Landesamt für Naturschutz hat angeordnet, Muntjaks in Schleswig-Holstein zu schießen, um die Ausbreitung der nicht heimischen Art zu unterbinden. Im Frühjahr 2020 waren in Kosel Tiere aufgetaucht.

Kosel | Im Frühjahr 2020 wurde in Schleswig-Holstein erstmalig eine ungewöhnliche Tierart beobachtet, das aus Ostasien stammende Chinesische Muntjak. Unter anderem in Kosel waren im März zunächst ein Tier und am Ende vermutlich wenigstens acht Tiere durch das Landesamt für Umwelt und Natur (LLUR) ermittelt worden. Inzwischen wurden dem Landesamt Fundmeldungen...

