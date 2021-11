Konzertreihe Eckernförde : Von Nordeuropa bis Südamerika: Wie elf Elphcellisten die Stadthalle mit Strich und Bogen eroberten

Großartige Vorstellung in der nahezu ausverkauften Eckernförder Stadthalle: Elphcellisten kamen ohne drei Zugaben nicht von der Bühne.

Eckernförde | Mit den elf Elphcellisten gab es am Mittwochabend ein unvergessliches Konzert in der Stadthalle: So groß war die Übereinstimmung von instrumentalem Können, empathischer Darbietung, charmant unterkühltem Auftritt und minimaler Kommentierung. Was das Ensemble der elf Cellisten (vom NDR Residenzorchester, Elbphilharmonie) zu sagen hatte, das brachte es m...

