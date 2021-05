Rieseby : 300.000 Euro Bundesförderung für die Sanierung der St.-Petri-Kirche

Die Summe schließt genau die Finanzierungslücke des insgesamt 1,2 Millionen Euro umfassenden Sanierungsprojekts.

Rieseby | Gute Nachrichten für die Kirchengemeinde Rieseby hatte am Mittwoch der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul: „Der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag hat heute die Bundesförderung aus dem Denkmalschutzsonderprogramm für die Sanierung der St.-Petri-Kirche in Rieseby beschlossen“, erklärt er in einer Pressemitteilung. „Kirchen sind zentrale O...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.