Ukraine-Krieg : Deshalb sind die Gäste aus der Ukraine im White House in Damp so willkommen

Seit Anfang April steht ein ehemaliges Bürogebäude der Dampsoft GmbH als vorübergehende Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung. Heike Ritter und Frank Tessensohn kümmern sich um die Gäste aus dem Osten.

Damp | Für Oxana und ihre drei Kinder Irena, Sascha-Alexander und Natash hat die mehrwöchige Flucht aus der ukrainischen Stadt Charkiw erst einmal ein Ende. Seit Sonnabend sind sie im ehemaligen Bürohaus der Dampsoft GmbH in Vogelsang untergekommen. Von dort aus hoffen sie bald in eine Unterkunft zu wechseln, wo sie bis zu ihrer Rückkehr in die Ukraine wohne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.