Bürgermeisterwahl Eckernförde : Klaus Sälzer bricht den Bann: Erster Kandidat für die Direktwahl 2022

Der 57-jährige Unternehmensberater wirft als erster und bisher einziger Kandidat seinen Hut in den Ring für die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr. Sälzer denkt die Stadt vom Bürger her.

Eckernförde | Zuhören, offen sein, Lösungen finden, gestalten - es sind Charaktereigenschaften und menschliche Tugenden wie diese, mit denen Klaus Sälzer in den Wahlkampf ziehen möchte. Einen Themenkatalog mit all den Dingen, die ihn stören, die er in Eckernförde verändern und verbessern möchte, legt er noch nicht auf den Tisch. Dafür, so Sälzer, ist später immer n...

