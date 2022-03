Bürgermeisterwahl Eckernförde : Warum Holger H. Schulz Bürgermeister in Eckernförde werden möchte

Der 59-jährige Eckernförder Holger H. Schulz will als Bürgermeister die Bürgerinteressen vertreten, die Mietpreisspirale stoppen, mehr Stellplätze für Eckernförder schaffen und gegen "Klüngelei" vorgehen.

Eckernförde | Mit Iris Ploog (unterstützt von der SPD), Jenny Kannengießer (Grüne, CDU und FDP) sowie Klaus Sälzer und Christoph Schleusener (beide unabhängige Einzelbewerber) stehen vier Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 8. Mai in Eckernförde fest. Jetzt hat sich mit Holger H. Schulz ein potentieller Kandidat Nummer 5 per Flyer zu Wort gemeldet, der ebenfall...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.