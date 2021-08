Markttreff Brekendorf : Jetzt übernehmen Bürger die Verantwortung für ihre Nahversorgung

169 Bürger treten bei der Gründungsversammlung der Bürgergenossenschaft für den Markttreff ein. Der Vorstand besteht aus Frank Kreschnat, Lutz Hippe und Thomas Müller.

Brekendorf | Anderthalb Jahre haben die Initiatoren darauf hingearbeitet: die Satzung zur Gründung der Bürgergenossenschaft für den Markttreff in Brekendorf. Jetzt ist sie fertig. Am Timetunnel versammelten sich mehr als 200 interessierte Bürger zur Gründungsversammlung, wovon sich 169 als Mitglieder direkt in die Genossenschaft als Mitglieder eingeschrieben haben...

