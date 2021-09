Sonntag Bürgerentscheid : Bekommt Dänisch-Nienhof einen 12 Hektar großen Ruheforst im Küstenwald oder nicht?

In der Gemeinde Schwedeneck wird am Sonntag doppelt abgestimmt. Neben der Bundestagswahl steht dort auch ein Bürgerentscheid an. Es geht um die Einrichtung eines Ruheforstes in Dänisch-Nienhof.

Dänisch-Nienhof | Waldbesitzer Dr. Claus Parduhn, der vor vielen Jahren den Wald in Dänisch-Nienhof von der Bundesrepublik Deutschland gekauft hat, möchte auf einer Teilfläche einen Bestattungswald einrichten. Dieses Projekt stößt bei einem Teil der Bevölkerung auf Ablehnung. Arne Müller, Andrea Holstein und Nicole Penderock haben ein Bürgerbegehren gegen diese Pläne a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.