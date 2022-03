Neues Baugebiet „Auenland“ : Bünsdorf will Raum für 40 neue Wohneinheiten schaffen

Ein Planungsbüro aus Itzehoe hat auf der jüngsten Sitzung des Gemeindeausschusses erste Entwürfe für das mögliche Neubaugebiet präsentiert. Neben Einfamilienhäusern sollen auch barrierefreie Wohnungen entstehen.

Bünsdorf | Die Gemeinde Bünsdorf will sich erweitern. Am südöstlichen Ende des Ortes soll mit dem „Auenland“ in Richtung Steinrade ein neues Baugebiet entstehen. „Es ist geplant, Raum für bis zu 40 neue Wohneinheiten zu schaffen. Dafür sind nach den ersten Entwürfen Bauplätze für Ein- und auch für Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Ein großer Fokus liegt auch auf ba...

