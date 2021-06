Wohnhaus brennt in Fleckeby : Feuerwehr viereinhalb Stunden im Einsatz: Vermutlich Brandstiftung als Ursache

Vermutlich Brandstiftung sorgte dafür, dass in der Straße Im Grund in Fleckeby ein Haus niederbrannte. Der Einsatz war nur mit Atemschutzgerät möglich, auch ein Fahrzeug mit Drehleiter aus Eckernförde wurde eingesetzt.

Fleckeby | Um 0.28 Uhr erreichte der Notruf die Freiwillige Feuerwehr in Fleckeby. In der Straße Im Grund hatte ein Holzschuppen Feuer gefangen. In diesem lagerten unter anderem Autoreifen. Als diese in Brand gerieten, entwickelte das Feuer eine große Hitze und sprang auf das direkt anliegende Wohnhaus über. Wehren aus Kosel, Bohnert, Güby, Rieseby und Eckern...

