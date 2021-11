Eckernförde : „Donnerstagsgruppe“: Handarbeitskreis in der Kirchengemeinde Borby löst sich auf

Es ist kein Nachwuchs in Sicht: Deshalb löst sich der Handarbeitskreis in der Kirchengemeinde Borby auf und verabschiedet sich mit einem kleinen Basar an den Adventssonntagen im Turmraum der Borbyer Kirche.

Eckernförde | Seit 1981 haben die flinken Hände der Borbyer Handarbeitskreisfrauen in der Borbyer Kirchengemeinde unermüdlich gebastelt, genäht, gestickt, gestrickt und gehäkelt – alles für soziale Zwecke. Der jährliche Adventsbasar war nicht nur für Borbyer eine feste Tradition, es hatte sich in der Region herumgesprochen, dass hier in gemütlicher Atmosphäre handg...

