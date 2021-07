Bio-Lebensmittel aus Schwansen : So baut der Biohof Sülzle das Selbstbedienungsangebot in Loose aus

Mit festen Öffnungszeiten, Online-Vorbestellungsmöglichkeit und mehr Selbstbedienungsangeboten bauen Landwirt Martin Feierling-Sülzle und Mirja Bevendorff die Direktvermarktung von Biofleisch und Kartoffeln aus.

Loose | Der Einkauf auf dem Biohof Sülzle in Loose kann schnell zu einer Führung zu den Schweinen und Rindern sowie auf die Kartoffeläcker werden. Besucher des Selbstbedienungs-Hofstandes können direkt vor Ort sehen, wie gut es die Tiere haben, die später als Fleisch oder Wurstprodukt direkt auf dem Hof in der Dorfmitte Looses an der B203 zu haben sind. Seit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.