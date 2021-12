Corona-Pandemie : Apotheker entlarven gefälschte Impfpässe – drei Anzeigen bei Eckernförder Polizei

Bei der Polizei in Eckernförde sind allein in dieser Woche drei Anzeigen wegen gefälschter Impfpässe erstattet worden. Die Betrüger wollten mit ihnen in Apotheken ein digitales Impf-Zertifikat erhalten.

Eckernförde | Es wird getrickst, wo immer es möglich ist. So bietet auch die Corona-Pandemie Raum für bisher unbekannte Straftaten. Allein in dieser Woche ist es in Eckernförde zu drei Anzeigen wegen gefälschter Impfpässe gekommen. Alle drei Impfausweise sind in Apotheken aufgefallen, wo sie die Betrüger vorgelegt haben, um mit ihnen digitale Impfzertifikate zu bek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.