Peter Haertel aus Damp : Jäger beobachten mehr Marderhunde in Schwansen

Mit Fotofallen versucht Jagdaufseher Peter Haertel den Wildbestand zu erfassen. Ärgerlich, wenn sie gestohlen werden.

Damp | Dam-, Reh- und Sikawild sieht man in Schwansen häufig, da es tagsüber und auch in der Dämmerung aktiv ist. Wenn es aber Nacht wird, sind Wildschweine sowie Marderhund und Waschbär unterwegs, die nur selten zu sehen sind. Um einen Überblick über diese Tiere und ihre Population zu erhalten, werden in sehr vielen Jagdrevieren Fotofallen installiert. Auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.