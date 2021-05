Markttreff für Brekendorf : Bald rund um die Uhr einkaufen im „Tante Enso Brekendorf“

Die Gemeinde baut das Gebäude und überträgt Management und Organisation der Bürgergenossenschaft Brekendorf. Die kooperiert mit Myenso aus Bremen, die den Markt vor Ort und als Onlinelebensmittelhändler betreibt.

Brekendorf | Jetzt steht einem Marktreff in Brekendorf nichts mehr im Weg. Der Gemeinderat hat in dieser Woche einstimmig ein Konzept für das Angebot beschlossen. Danach wird die Gemeinde das Gebäude erstellen und es komplett an die Bürgergenossenschaft Brekendorf übergeben. Diese wird mit dem Gesamtmanagement sowie der Errichtung einer Photovoltaikanlage beauftra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.