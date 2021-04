Abberufung Geschäftsführerin : Bernd Hadewig (FDP) fordert Zukunftssicherung der Imland-Klinik Eckernförde

Nach dem Aus für die Geschäftsführerin fordert die FDP die Zukunftssicherung des Standorts Eckernförde.

Eckernförde | Kaum hat der Aufsichtsrat der Imland-Klinik die medizinische Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre in einer Sondersitzung am Montag abberufen, hat die Eckernförde FDP mit einer Stellungnahme reagiert. Die wichtigste Forderung nach dieser personellen Weichenstellung an der Verwaltungsspitze lautet, den Klinik-Standort in Eckernförde zukunftssicher zu mac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.