Schwansen : Superbenzin für 2,23 Euro - so reagieren Berufspendler auf die Preisexplosion

Wir reagieren Berufspendler auf die extremen Spritpreise? Auto-Pendler und Bahn-Pendler aus Schwansen berichten über ihre Erfahrungen. E-Autofahrer lehnen sich jetzt entspannt zurück.

Riesby | Der Blick auf die Tankstellen-Schilder mit den Benzinpreisen treibt vor allem den Pendlern Tränen in die Augen. 2,23 Euro je Liter Superbenzin, steht dort am Mittwoch. Und ein Ende scheint nicht in Sicht. Über einen Umstieg auf Bus und Bahn, das Fahrrad oder ein E-Auto wird derzeit in vielen Haushalten nachgedacht. Viele Berufspendler haben auch schon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.