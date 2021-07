Altenhof : Golfer erspielen über 6000 Euro für die Deutsche Kinder-Krebshilfe

Der Golf Club Altenhof beteiligte sich an den bundesweiten Golf-Wettspielen der Deutschen Krebshilfe. 56 Frauen und Männer gingen an den Start. Am 31. August besteht der Club 50 Jahre. Coronabedingt gibt es keine Gala.

Altenhof | Sabine Apenburg und Stefanie Joswig hatten alles organisiert, im Namen des Golf Clubs Altenhof zum Benefiz-Golfturnier eingeladen und 56 Spielerinnen und Spieler nahmen teil. Der größte Gewinner stand bereits vor dem Turnier fest: die Deutsche Kinder-Krebshilfe. Denn an diesem Tag sollten durch das Startgeld und durch weiteres Sponsoring 6.610 Euro zu...

