Benefiz-Golfen an der Schlei : So lässt Svenja Paulsen Kinderherzen gesünder schlagen

Beim bereits sechsten Benefiz-Turnier im Golfclub Güby zugunsten der Kinderherzhilfe Schleswig-Holstein kamen über 10.500 Euro Spenden zusammen. 2020 musste die Veranstaltung coronabedingt ausfalllen.

Güby | Svenja Paulsen aus Rendsburg kam eher zufällig dazu, 2016 erstmalig ein Benefiz-Golfturnier für die Kinderherzhilfe in Schleswig-Holstein im Golfclub an der Schlei zu organisieren. „Ein Freund erzählte mir beiläufig am Rande einer Musikveranstaltung im Jahr 2015, dass sein Sohn mit einem Herzfehler geboren wurde und sie damals einen Selbsthilfeverein ...

