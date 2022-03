Rieseby : Bekommt die Schleigemeinde ein Familienzentrum?

Was macht ein Familienzentrum und braucht die Gemeinde eines? Über diese Fragen informierten sich die Mitglieder des Riesebyer Sozialausschusses. Antje Schümann aus Schleswig informierte mit Camila Grätsch.

Rieseby | Die Einrichtung eines sogenannten Familienzentrums in Rieseby war schon wiederholt in Diskussionen und Beratungen während des Prozesses für ein Ortskernentwicklungskonzept (OKE) wie auch bei Zukunftsworkshops der Arbeitsgruppe „Rieseby 2025“ angesprochen worden. Mit Antje Schümann, Leiterin der evangelischen Familienbildungsstätten in Schleswig und Ka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.