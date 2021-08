Segeln auf dem Wittensee : Beim Wittensee-Masters zeigen die Segel-„Oldies“ ihr Können in der Laser-Bootsklasse

Startberechtigt ist am am Sonnabend und Sonntag nur, wer bereits über 35 Jahre alt ist. Es gibt getrennte Damen- und Herrenwertungen in den Altersklassen „Master“, „Grandmaster“ und „Great Grandmaster“.

Gross Wittensee | Beim Wassersportclub am Wittensee treffen sich an diesem Wochenende 60 erfahrene ILCA-Segler (früher Laser) in den Bootsklassen ILCA 6 und ILCA 7, um beim „Wittensee Masters“ die Sieger in den jeweiligen Altersklassen zu ermitteln. Peter Koloske vom WSCW ältester Teilnehmer im Laser Radial Legend Startberechtigt sind beim „Wittensee Masters“ nur...

