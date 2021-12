Tanzen : Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens beim Gettorfer TV erstmals per Videoschalte

Acht Tänzerinnen und Tänzer des Gettorfer TV zeigten ihr Können und wurden erfolgreich für das Deutsche Tanzsportabzeichen (DTSA) geprüft. Die Prüfer saßen jedoch nicht mit im Saal, sondern schauten per Videoschalte zu.

Gettorf | Traditionell findet die Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens bei der Tanzsportabteilung des Gettorfer TV unter großer Beteiligung der Gesellschaftstänzer und Breitensportler statt. Bis zu 100 Teilnehmer gingen in der Vergangenheit regelmäßig an den Start. In den zehn Jahren vor der Corona-Pandemie wurde der GTV bereits acht Mal für die herausrage...

