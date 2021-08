Fahrsport im RV Waabs-Langholz : Robert Blender gewinnt zum neunten Mal den Landesmeistertitel sowie die Kreismeisterschaft

An drei Tagen kamen über 500 Zuschauer auf die Anlage der Familie Hoff nach Karlsminde. Lokalmatador Robert Blender errang seinen dritten Meister-Titel in Serie. Auch der Fahrerinnen vom Osterbyer SV waren erfolgreich.

Waabs | Hunderte von Zuschauern begleiteten Lokalmatador Robert Blender vom RV Waabs-Langholz bei seinen Ehrenrunden nach dem Gewinn der dritten Landesmeisterschaft in Folge in der Königsklasse des Fahrsports – Vierspänner Pferde. Es war sein neunter Titel bislang. In allen drei Prüfungen, Dressur, Hindernis und Gelände errang er mit seinem Vierergespann sowi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.