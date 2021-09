Eckernförde : Coastal Clean Up Day: Schüler sammeln 78 Kilo Müll am Strand

Der Coastal Clean Up Day findet an den Küsten der ganzen Welt statt. Laut Aussage des Veranstalters ist die Aktion in Eckernförde eine der schönsten und pädagogisch wertvollsten weltweit.

Eckernförde | Der Eckernförder Strand dürfte einer der saubersten der Welt sein. Mehrere Müllsammel-Aktionen finden jährlich statt – und trotzdem sind am Freitag anlässlich des Coastal Clean Up Days fast 78 Kilogramm Abfall zusammengekommen, als mehr als 230 Schüler von vier Schulen den Kurstrand nach Unrat durchforstet haben. Weiterlesen: Von Autoschlüsse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.