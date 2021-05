Stollergrund Ostsee : Yachten kollidieren: Seenotretter für schwerverletzten Segler im Einsatz

Bei einem Zusammenstoß zweier Yachten hat sich ein 81-Jähriger einen offenen Oberarmbruch zugezogen. Dabei herrschte kaum bewegte See und gute Sicht. Das Leck konnte mit Matratzen gestopft werden. Die Polizei ermittelt.

Stollergrund | Nach dem Zusammenstoß zweier Segelyachten in der Kieler Bucht haben die Seenotretter am Samstagnachmittag einen schwerverletzten Segler sicher an Land gebracht. Acht weitere Besatzungsmitglieder der beiden Boote blieben bei der Kollision unverletzt. Rettungseinheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) begleiteten die beschä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.