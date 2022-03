Ölunfall in Damp : Bei Baggerarbeiten in der Damper Hafeneinfahrt platzt ein Hydraulikschlauch

Bei einem Baggereinsatz am Hafen platzt am Dienstag ein Hydraulikölschlauch. Mittwochmorgen hatte das zunächst gesicherte Öl sich im Hafen verteilt. Die Feuerwehren aus Damp und Eckernförde rücken aus.

Damp | Eine bislang unbekannte Menge an Hydrauliköl aus einem Kettenbagger auf einem Arbeitsschiff in der Hafeneinfahrt von Damp beschäftigt die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Damp und Eckernförde. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Kappeln war am Dienstag, 8. März, gegen 15 Uhr bei Baggerarbeiten in der Hafeneinfahrt der Hydrauliks...

