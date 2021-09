Imland-Klinik Eckernförde : Drohende Klinik-Schließung: Hebammen zwischen Bangen und Hoffen

Die Imland-Klinik steckt in den roten Zahlen, der Standort Eckernförde ist in Gefahr. Die Hebammen hoffen auf eine Lösung, denn sonst wäre auch ihr landesweit einzigartiges Begleit-Beleghebammen-System in Gefahr.

Eckernförde | Die Eckernförder Hebammen sind Kummer gewohnt. Seit Jahren bangen sie um den Erhalt der Geburtsstation an der Imland-Klinik, es hat Demonstrationen und Kundgebungen gegeben, am Ende mit Erfolg. Doch zur Ruhe kommen die Geburtshelferinnen nicht: Die Imland-Klinik steckt in tiefroten Zahlen, dem Eckernförder Standort droht das Aus. Begleit-Beleghebam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.