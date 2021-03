Sturmtief „Klaus“ : Baum stürzt auf B76 – Stau in beide Richtungen nach Feuerwehreinsatz

Der Feuerwehreinsatz zwischen Blickstedt und Neuwittenbek hielt am Donnerstag bis in die Abendstunden an.

Blickstedt | Sturmtief „Klaus“ sorgte am Donnerstag für einen Unfall auf der B76. Gegen 17 Uhr stürzte ein großer Baum zwischen den Anschlussstellen Blickstedt und Neuwittenbek auf die Fahrbahn in Richtung Kiel. Da der Baum bis in die Gegenfahrbahn ragte, kam es im Berufsverkehr zum Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Baum fällt vor fahrendes Auto Der Baum fiel unmi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.