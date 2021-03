Baugebiet Groß Wittensee : Aus einem Bauernhof wird ein Neubaugebiet

Groß Wittensee wächst. Neben dem bestehenden Neubaugebiet Im Wiesengrund entsteht ein weiteres in der Dorfstraße.

Groß Wittensee | Noch sind nur ein Steinhaufen, ein großer Erdhügel und eine freie Fläche zu sehen, die an ein landwirtschaftliches Gehöft angrenzen. In Zukunft sollen dort Einfamilien- oder Doppelhäuser stehen. Ehemalige Hofstelle in der Dorfstraße Groß Wittensee Geplant ist auf der Fläche der ehemaligen Hofstelle auch Geschosswohnungsbau, um neben Eigentum auc...

