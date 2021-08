Schwedeneck : Bald barrierefreier Strandzugang? Aktiv-Region fördert Gemeinde Schwedeneck

Mit fast 15.000 Euro fördert die Aktiv Region Eckernförder Bucht das Vorhaben der Gemeinde Schwedeneck. Zur Koordination des barrierefreien Umbaus des Strandzugangs will die Verwaltung einen Projektmanager installieren.

Schwedeneck | Wer mit einem Kinderwagen kommt oder auf einen Rollator oder auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hat am Kurstrand an der Steilküste in Dänisch-Nienhof seit Jahren ein großes Problem: Der Bereich ist nicht barrierefrei – noch nicht. Die Gemeinde Schwedeneck ist der Lösung des Falls aber einen Schritt näher gekommen. Weiterlesen: 1,2 Millionen Euro f...

