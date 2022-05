Ukraine-Krieg : Jens Nommels und Finn Stölting bringen Barkelsbyer Löschwagen zum Ukraine-Einsatz

1300 Kilometer liegen zwischen Barkelsby und Przemysl, vier Kilometer vor der ukrainischen Grenze in Polen. Dorthin haben die Barkelsbyer das alte LF 8/6 überführt. Seit März hat die Gemeinde ein neues LF 10 im Dienst.

Barkelsby | Nach rund 400 Einsätzen in Barkelsby warten nun neue Aufgaben in der Ukraine auf das alte Löschfahrzeug 8/6 der Feuerwehr Barkelsby. Wehrführer Jens Nommels (49) und Finn Stölting (27), er war zuletzt Gerätewart für den Iveco Magirus von 1996, haben das Fahrzeug in einem Hilfskonvoi über Gut Rastorf in Ostholstein, Dresden, Gut Kondratowice (Polen) bi...

