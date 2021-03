Eckernförde : Fritz-Reuter-Schüler schreiben im Corona-Lockdown ein Buch

Während des Corona-Lockdowns haben die Schüler der Fritz-Reuter-Schule viel Fantasie bewiesen und ein Buch geschrieben.

Eckernförde | Die Fritz-Reuter-Grundschule in Eckernförde beweist, dass auch in Lockdown-Zeiten schöne produktive Dinge entstehen können. Viele Lehrer haben sich etwas einfallen lassen: Im Sachunterricht zum Beispiel wurde das Thema Wetter einmal ganz anders behandelt. In den Videokonferenzen stellten die Kinder wie beim Abspann der Tagesschau das Wetter vor. Dabei...

