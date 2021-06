Eckernförde : Nach Corona-Schließung: Meerwasser-Wellenbad öffnet wieder

Die Bäder in Eckernförde, Rendsburg und Schleswig öffnen am Sonnabend wieder. Es gibt aber weiterhin coronabedingte Auflagen. Für Schwimmkurse in den Ferien sind nur noch im Fjordarium in Schleswig einige Plätze frei.

Eckernförde | Die Stadtwerke SH ermöglichen ab Samstag, 19. Juni, in ihren Bädern in Schleswig, Eckernförde und Rendsburg wieder freies Schwimmen. „Um das Freizeitvergnügen in unseren Bädern wieder zu ermöglichen, haben wir uns auf die entsprechenden gesundheitlichen Richtlinien vorbereitet“, erklärt Helge Spehr, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke SH. We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.